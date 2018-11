Kosovo: vice ministro Ramadani, “irreversibile” processo per creazione Esercito (4)

- "Il Kosovo avrà il proprio esercito nonostante le preoccupazioni della Serbia", ha confermato in precedenza il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli. Dopo la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in esercito, ha precisato Veseli, le truppe di Pristina raggiungeranno le 5000 unità più 3000 riservisti. "Faremo questo passo insieme alla comunità internazionale, e siamo costantemente in contatto con gli Stati Uniti e con i nostri partner della Nato", ha assicurato il presidente del parlamento kosovaro. Veseli ha quindi definito "ingiuste" e "non umane" le presunte pressioni esercitate da Belgrado sui cittadini di etnia serba affinché non si uniscano alle forze di sicurezza del Kosovo. (segue) (Kop)