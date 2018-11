Kosovo: vice ministro Ramadani, “irreversibile” processo per creazione Esercito (5)

- "Le Forze di sicurezza kosovare non sostituiranno la missione Nato in Kosovo (Kfor) o la stessa presenza dell’Alleanza nel paese", ha rimarcato ancora in precedenza il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj durante la conferenza "Ksf and Partners" sottolineando che la transizione del Ksf in Esercito regolare è un processo lungo e difficile. "La situazione della Ksf è legata al processo democratici e graduale di transizione volto a contribuire alla sicurezza regionale e globale, oltre a mostrare la nostra maturità e la prontezza ad assumere ulteriori responsabilità", ha affermato Haradinaj nel suo intervento. Il premier di Pristina ha anche condannato le minacce contro i membri della Ksf, affermando che tali minacce sono inaccettabili. "La Ksf non sostituirà la Kfor che è la benvenuta nel nostro paese, la Ksf non sostituirà la Nato, e la presenza della Nato è più che benvenuta nel nostro paese e vogliamo unirci a questa organizzazione, vogliamo servire insieme a voi", ha aggiunto Haradinaj sottolineando che una volta completata la transizione in Esercito regolare le Forze kosovare saranno pronte a “servire le forze Nato” in tutto il mondo. (segue) (Kop)