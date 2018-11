I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: fonti stampa, scontro Thaci-Haradinaj potrebbe portare a elezioni anticipate - Gli ultimi scontri fra il premier kosovaro Ramish Haradinaj e il presidente Hashim Thaci sulla questione della revisione dei confini con la Serbia potrebbero portare ad elezioni anticipate. Lo riferisce il quotidiano “Zeri”, secondo cui il voto potrebbe tenersi già nel 2019. Il quotidiano kosovaro riprende quanto affermato nella giornata di ieri dal leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Abdullah Hoti, il quale ha commentato, la situazione politica nel paese dopo che la Lista serba ha deciso di togliere il sostegno al governo di Pristina. Secondo il rappresentante del maggiore partito di opposizione, "siamo pronti" per andare ad elezioni anticipate ma gli attuali voti dell'opposizione kosovara "non sono sufficienti per sfiduciare il governo". D'altra parte, ha ribadito, "questo governo non ha i 61 voti per approvare anche il più semplice provvedimento". La Lista serba ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di passare all'opposizione, dopo che il governo ha approvato un imposizione di dazi del 10 per cento sull'importazione di prodotti da Serbia e Bosnia Erzegovina. (segue) (Res)