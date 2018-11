Kosovo: autorità doganale, aumento delle entrate grazie a dazi su import da Serbia e Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo del Commercio Rasim Ljajic ha annunciato ieri che insieme all'omologo bosniaco chiederà alla Commissione europea "di reagire" ai dazi decisi da Pristina sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riporta il quotidiano "Politika", Ljajic ha precisato che "probabilmente si incontrerà" all'inizio della prossima settimana con il ministro bosniaco per il Commercio Mirko Sarovic. I due ministri invieranno in quell'occasione una richiesta congiunta alla Commissione europea affinché prenda dei provvedimenti, "o in ultima analisi riconosca che l'accordo Cefta non esiste più", ha concluso Ljajic a proposito dell'accordo di libero scambio fra i paesi dell'Europa centro-orientale. (segue) (Kop)