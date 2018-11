Kosovo: ministero Esteri, adesione Interpol beneficio per sicurezza nei Balcani (4)

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli si è detto nei giorni scorsi fiducioso sull'esito positivo della candidatura di Pristina per l'adesione all'Interpol, che sarà esaminata nell'Assemblea generale dell'organizzazione internazionale in programma il 20 novembre negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver ospitato il parlamentare tedesco della Cdu Peter Beyer, Pacolli ha dichiarato tramite Facebook che Berlino sostiene fortemente la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue e l'adesione del paese balcanico all'Interpol. L'adesione a questa organizzazione, ha chiarito Pacolli, è possibile entro la fine del 2018. (Kop)