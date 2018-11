Serbia: Banca centrale, previsioni crescita al 4,2 per cento nel 2018 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggiore preoccupazione resta attualmente l'aumento del deficit con l'estero con le sue possibili conseguenze sul debito pubblico. Le previsioni di crescita sul medio termine, si legge ancora nella relazione, sono di circa il 4 per cento ma restano legate alla dinamica delle riforme strutturali e dei progressi conseguiti nel percorso di integrazione europea del paese. Per quanto riguarda i fattori di rischio, la Banca mondiale sottolinea che sono per lo più di natura politica. "Anche se la Serbia nella prima metà del 2018 ha registrato una crescita del 4,9 per cento, cosa che è in linea con i risultati degli altri paesi dell'Europa centrale, la costante minaccia di elezioni anticipate, le recenti dimissioni del ministro delle Finanze, il lavoro per una soluzione della questione del Kosovo, l'apertura dei capitoli (dei negoziati Ue) più lenta di quanto atteso, il peggioramento degli indicatori riguardanti la gestione (pubblica) e i diritti civili nel paese – tutto questo suggerisce che la crescita poteva essere anche più rapida", si legge nel rapporto. Oltre a ciò, l'insicurezza creata dagli avvenimenti politici regionali, il possibile inasprimento delle condizioni finanziare in generale nei mercati in via di sviluppo, come pure la preoccupazione per la rapidità di crescita nell'Ue, rende prudenti gli investitori locali e stranieri. Per questo motivo potrebbero subire dei ritardi alcuni importanti progetti infrastrutturali come pure quelli nel settore reale, conclude il rapporto della Banca mondiale. (Seb)