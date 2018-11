Serbia-Germania: presidente Vucic riceve presidente commissione Affari europei del Bundestag (6)

- Vucic ha poi ribadito di essere sempre pronto a dei colloqui su tutte le possibili soluzioni di compromesso per presentare poi queste ultime alla popolazione, ma nel caso del Kosovo, ha osservato il presidente, una soluzione "non è in vista". "Credo che la mia idea per una soluzione di compromesso fosse molto migliore per il futuro della Serbia. Questo lo valuterete fra 15 o 20 anni", ha concluso il capo dello Stato. Vucic ha inoltre commentato l'esito del sondaggio dicendo di ritenere che un numero ancora maggiore di cittadini sia contro la correzione dei confini fra Kosovo e Serbia rispetto a quanto emerso. Vucic ha detto di osservare tal contrarietà anche all'interno della sua stessa forza politica, il Partito progressista serbo (Sns). (segue) (Seb)