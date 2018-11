Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, sì a riconoscimento ma senza “toccare ciò che abbiamo creato” (7)

- “Abbiamo iniziato a trattare tutte le questioni del Kosovo di tutte le nature possibili. È così che abbiamo assunto alcune questioni cardinali come la legge sull'esercito. Avete visto il rappresentante degli Stati Uniti che ieri ha detto alle Nazioni Unite che sostiene la creazione dell'esercito kosovaro”, ha aggiunto il premier di Pristina, secondo cui il governo che guida “non è perfetto”. "Ma non stiamo facendo qualcosa di male, è un governo che non ha paura dei problemi. Ora abbiamo l’Interpol, èd vissuto con emozioni, ma questa è una possibilità per il Kosovo di combattere il crimine. Abbiamo la liberalizzazione dei visti su cui stiamo lavorando”, ha concluso. (Kop)