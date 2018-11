Kosovo-Ungheria: ministro Esteri Szijarto a Pristina, Ue ingiusta su liberalizzazione visti

- L'Unione europea non si è comportata giustamente con il Kosovo per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti: lo ha affermato oggi a Pristina il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. "L'Ungheria sostiene la liberalizzazione dei visti per il Kosovo", ha affermato il capo della diplomazia di Budapest citato dal portale d'informazione "Gazeta Express". A suo modo di vedere, la posizione dell'Ue che ha rimandato la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari "è ingiusta". Parlando del dialogo tra Pristina e Belgrado, Szijiarto ha dichiarato che Budapest sostiene un accordo per la stabilizzazione della regione balcanica. Mentre per quanto riguarda la vicenda dell'ex premier macedone Nikola Gruevski, che ha chiesto asilo politico in Ungheria per non scontare la condanna a due anni di carcere, il ministro magiaro ha detto che si tratta di "una questione legale piuttosto che politica" e le autorità competenti stanno esaminando la richiesta. Il ministro degli Esteri Behjget Pacolli ha sottolineato dopo l'incontro che il Kosovo è interessato al rafforzamento della cooperazione economica con l'Ungheria. (segue) (Kop)