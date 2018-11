Aosta: il 29 novembre a margine della mostra Collateral damages convegno sulla Libia con Roberto Mancini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assessorato dell’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta ha reso noto che in occasione della mostra fotografica "Collateral damages", in corso al Museo Archeologico Regionale di Aosta, si svolgerà un incontro di approfondimento ad ingresso libero legato alle tematiche affrontate dal fotoreporter valdostano Ugo Borga, che ha realizzato reportage in zone di guerra come Siria, Libia, Bangladesh, Kosovo e Irak. Giovedì 29 novembre 2018, alle 17, il giornalista Roberto Mancini affronterà il tema del conflitto libico in un appuntamento dal titolo La Libia e il Medio Oriente: dalla morte di Gheddafi ad oggi. Mancini proporrà al pubblico un'analisi sulle complesse dinamiche geopolitiche che interessano il Nord Africa e il Medio Oriente all'indomani delle primavere arabe. Promossa dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura, l’esposizione "Collateral damages" si compone di 120 fotografie in bianco e nero, che mettono in luce i drammatici “danni collaterali” di una guerra, cioè le vittime civili, spesso donne e bambini. L’esposizione di Aosta, il cui allestimento è arricchito da un video, è corredata da un catalogo bilingue italiano-francese, contenente i testi di Marco Maggi e Daria Jorioz, in vendita al prezzo di 25 euro. La mostra resterà aperta sino a domenica 31 marzo 2019, orario 10-13 e 14-18, chiusa il lunedì. (Ren)