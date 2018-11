Serbia-Germania: presidente Vucic riceve presidente commissione Affari europei del Bundestag (8)

- Tale ipotesi continua anche in Kosovo a provocare tensioni tra il presidente Hashim Thaci e il primo ministro Ramush Haradinaj. Il presidente Thaci ha nello scorso periodo fatto notare che diversi esponenti della società civile residenti nella Valle di Presevo, l'area del sud della Serbia abitata da una maggioranza di etnia albanese, hanno concordato sul fatto che quella attuale è un'opportunità storica per concretizzare "il diritto legittimo dei cittadini di quest'area, espresso il primo e il 2 marzo 1992" di unirsi a Kosovo. Al capo dello Stato ha prontamente risposto il primo ministro Haradinaj affermando che non intende "stare fermo a guardare la storia che si ripete" in quanto si tratta di una questione molto delicata. Secondo Haradinaj, l'unico modo che avrebbe il presidente kosovaro per tenere in vita la sua idea di una correzione dei confini tra Kosovo e Serbia sarebbe quella di incitare alle violenze nella parte settentrionale del paese. Nell'ottica di Haradinaj, "quello che è morto non può essere riportato in vita" ma il presidente, per non ammettere che la sua proposta è da archiviare, sarebbe disposto a favorire scenari per incidenti nel nord. (Seb)