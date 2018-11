Speciale difesa: Kosovo, comandante Kfor Cuoci, impegno Nato resta garantire sicurezza e stabilità

- La posizione della Nato in Kosovo è molto chiara: l'Alleanza sostiene lo sviluppo della Forza di sicurezza del Kosovo nel suo attuale mandato. Lo ha detto il generale di divisione Salvatore Cuoci a capo della missione Nato Kfor in Kosovo all’emittente “Rtk”. “Ksf è una forza professionale e fonte di stabilità regionale. Se il mandato cambia, il Consiglio nord-atlantico riconsidererà l'impegno della Nato in Kosovo", ha aggiunto il generale Cuoci, chiarendo l'importanza di consultare tutte le comunità in Kosovo e gli alleati della Nato prima di una modifica al mandato delle Forze di sicurezza kosovare. Alla domanda sul ruolo della Nato in Kosovo dopo la creazione dell'Esercito regolare, il generale ha ribadito che "in caso di cambiamento del mandato di Ksf, il Consiglio Nord-Atlantico riconsidererà il livello dell'impegno della Kfor in Kosovo". "Ciò significa che 29 membri della Nato dovranno annunciare il futuro ambito di azione della Nato in Kosovo", ha concluso Couci. Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", ha spiegato lunedì 12 novembre che il nuovo esercito del Kosovo sarà composto da tre unità. Haradinaj ha precisato che "l'unità per il nord" non significa che Pristina intende inviare l'esercito nella parte settentrionale del paese: "Non è vero", ha assicurato. Al momento, infatti, in base alle risoluzioni Onu l'esercito del Kosovo per essere dispiegato nella parte nord del paese, al confine con la Serbia, deve ottenere l'autorizzazione della missione Nato Kfor. Le nuove Forze armate kosovare, ha proseguito Haradinaj, saranno strutturate come la Kfor. "Abbiamo una partnership e sosteniamo la Kfor. Il modo in cui ci sosteniamo a Peja e Gjakova sarà esteso in ogni parte del Kosovo", ha dichiarato il premier kosovaro che nei giorni scorsi, stando a quanto reso noto dalla stampa locale, ha avuto un colloquio con il comandante della missione Kfor, generale Salvatore Cuoci. (Kop)