Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Esteri serbo a colloquio con segretario generale Onu, focus su attività Unmik

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: secondo una nota del ministero serbo, l'incontro è avvenuto a margine della seduta del Consiglio di sicurezza Onu riunito ieri per esaminare l'ultimo rapporto trimestrale sull'attività di Unmik, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Dacic ha ribadito che per la Serbia è di grande importanza che il tema del Kosovo venga mantenuto sotto l'attenzione dell'Onu, ovvero del Consiglio di sicurezza. Il ministro ha poi informato Guterres dell'andamento del dialogo Belgrado-Pristina. Il segretario generale ha riaffermato la posizione delle Nazioni Unite, definita dalla Risoluzione 1244, e in questo contesto ha ribadito l'impegno di Unmik in Kosovo. Lo status del Kosovo non è una "questione finita": lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenuta ieri per esaminare il report regolare sull'attività della missione Onu in Kosovo (Unmik). "Molti credono che lo status del Kosovo sia una questione finita, ma molti altri credono che non lo sia", ha detto Dacic nel suo intervento aggiungendo che molti paesi stanno ripensando al riconoscimento dato all'indipendenza del Kosovo, mentre 10 Stati nel mondo hanno già ritirato il proprio riconoscimento. L'Unione delle Comore è l'ultimo paese in ordine di tempo a ritirare il proprio riconoscimento dato all'indipendenza proclamata da Pristina nel 2008: a dare l'annuncio è stato il 7 novembre il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, dopo una riunione avvenuta a Belgrado con il capo della diplomazia comoriana, Mohamed El-Amine Souef. La revoca del riconoscimento, come ha spiegato Dacic in una conferenza stampa successiva all'incontro, è stata ufficializzata in un documento firmato dal collega dell'Unione delle Comore. Lo stesso Dacic aveva anticipato, in un intervento per l'emittente "Rts", che un nuovo Stato avrebbe revocato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Dacic aveva precisato che il ritiro sarebbe stato confermato ufficialmente nel corso della giornata. Secondo i dati in possesso del ministero di Belgrado si tratta del decimo paese che decide di revocare il riconoscimento dato in precedenza al Kosovo come Stato indipendente. Le autorità di Pristina hanno contestato nei mesi scorsi gli annunci di Belgrado, come nel caso della Liberia: per il Kosovo infatti la notizia diffusa durante la visita del ministro degli Esteri liberiano, Gbehzohngar Milton Findley, è falsa in quanto la Liberia non avrebbe revocato il riconoscimento di Pristina. Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha detto a tale proposito di aver avuto rassicurazioni in tale senso dal governo della Liberia. (Res)