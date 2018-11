Speciale difesa: Russia-Kosovo, Cremlino, presidente Putin ha avuto breve conversazione con omologo Thaci a Parigi

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avuto un breve scambio con il suo omologo kosovaro, Hashim Thaci, a margine delle celebrazioni organizzate a Parigi per il centenario della fine della Prima guerra mondiale, sottolineando la necessità di trovare un punto di accordo con Belgrado e confermando il sostegno di Mosca a qualsiasi conclusione che i due paesi raggiungeranno insieme. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Anche il capo di Stato kosovaro aveva affermato di aver avuto una conversazione con Putin, durante la quale era stato discusso il possibile raggiungimento di un accordo tra Belgrado e Pristina. “È stato uno scambio di parole a margine, non un incontro ufficiale. È stata ovviamente sottolineata la necessità di raggiungere al più presto un accordo tra le parti, che se raggiunto, avrebbe senza dubbio il sostegno di Mosca”, ha concluso Peskov. Rispetto all'incontro con Putin, Thaci ha spiegato che la posizione della Russia è fondamentale nella prospettiva di un accordo tra Kosovo e Serbia: il sostegno di Mosca è necessario per evitare un suo veto al Consiglio di sicurezza Onu. Un incontro, quello di Parigi, "durato diversi minuti" ha chiarito il presidente kosovaro definito anche "un passo avanti" e di uno sforzo "enorme" per la diplomazia di Pristina. "Putin ha sottolineato che (un accordo tra Pristina e Belgrado) è una questione molto delicata ma è stato anche molto chiaro sul fatto che la Russia sosterrebbe la possibilità che un accordo tra Kosovo e Serbia venga raggiunto", ha affermato Thaci. Secondo il presidente kosovaro, le tradizionali relazioni privilegiate esistenti tra Russia e Serbia non dovrebbero essere un ostacolo affinché il Kosovo abbia "rapporti normali" con Mosca. "Non siamo sati né amici né nemici, e possiamo avere rapporti normali con la Russia come tutti i paesi dell'Ue", ha concluso. Non è mancata la reazione da parte serba, secondo cui la Russia "non cambierà" la propria posizione sul Kosovo. Se ne è detto convinto ieri il presidente della Serbia, Aleksanda Vucic. Vucic ha così commentato le dichiarazioni del presidente kosovaro e le foto pubblicate dell'incontro avuto da quest'ultimo con l'omologo russo Putin a margine della cerimonia di Parigi per l'anniversario della fine della Prima guerra mondiale. "Thaci può rincorrere Putin quanto vuole, ma non otterrà niente su cui non sia d'accordo la Serbia", ha aggiunto Vucic osservando che "come la Russia ha i propri interessi", così li hanno gli Stati Uniti. "Il fatto che io mi veda con Trump non significa che gli Usa cambieranno la propria opinione sul Kosovo" ha concluso il presidente serbo. (Rum)