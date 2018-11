Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo a colloquio con segretario generale Onu, focus su attività Unmik

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: secondo una nota del ministero serbo, l'incontro è avvenuto a margine della seduta del Consiglio di sicurezza Onu riunito ieri per esaminare l'ultimo rapporto trimestrale sull'attività di Unmik, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Dacic ha ribadito che per la Serbia è di grande importanza che il tema del Kosovo venga mantenuto sotto l'attenzione dell'Onu, ovvero del Consiglio di sicurezza. Il ministro ha poi informato Guterres dell'andamento del dialogo Belgrado-Pristina. Il segretario generale ha riaffermato la posizione delle Nazioni Unite, definita dalla Risoluzione 1244, e in questo contesto ha ribadito l'impegno di Unmik in Kosovo. Lo status del Kosovo non è una "questione finita": lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenuta ieri per esaminare il report regolare sull'attività della missione Onu in Kosovo (Unmik). (segue) (Res)