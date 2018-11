Finestra sul mondo: Spagna, primo passo verso il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo

- La Spagna fa retromarcia sul Kosovo. Dopo l’ammonimento del Comitato olimpico internazionale (Coi), che ha minacciato di tagliare fuori Madrid dall’organizzazione di ogni evento sportivo, il governo di Pedro Sanchez ha accettato di rivedere la sua posizione sul paese dei Balcani e permettere agli atleti kosovari di partecipare a eventuali competizioni sportive in Spagna con la loro bandiera e il loro inno nazionale. La notizia, rilanciata dal quotidiano “El Mundo”, è stata annunciata da un comunicato congiunto del Coi e del Comitato olimpico spagnolo (Coe), dopo una riunione tenuta mercoledì fra i rispettivi rappresentanti. La Spagna, insieme alla Grecia, è l’unico paese europeo a non aver riconosciuto l’indipendenza che il Kosovo ha proclamato nel 2008, temendo che la misura potesse essere sfruttata dagli indipendentisti catalani e baschi per rivendicare le proprie istanze separatiste. La scorsa estate, in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, gli atleti kosovari furono costretti a richiedere un visto speciale e non poterono marciare sotto la bandiera nazionale, accontentandosi di quella del Coi. L’apertura del governo socialista di Pedro Sanchez è stata letta come un primo passo verso il riconoscimento dello Stato. (Sit)