Balcani: premier montenegrino Markovic, obiettivo regione è contribuire a sicurezza globale (4)

- Il vice assistente del segretario alla Difesa Usa, Laura Cooper ha evidenziato durante l'evento di oggi l'importanza del Protocollo A5 "nel contesto della promozione della comprensione reciproca e della fiducia tra i paesi della regione". Coopera ha affermato che "le sfide alla sicurezza non conoscono i confini e creano la necessità di definire progetti congiunti che contribuiranno all'ulteriore sviluppo delle capacità nazionali di rispondere alle sfide in questione". Gli Stati Uniti "continueranno a sostenere gli sforzi dei paesi della regione in tal senso". L'incontro di oggi rappresenta l'ultimo evento dell'iniziativa nell'ambito della presidenza montenegrina. Alla riunione hanno preso parte i ministri della Difesa della Bosnia, della Croazia, dell'ex Repubblica federale jugoslava di Macedonia, del Kosovo e dell'Albania, nonché i segretari di stato della Slovenia e della Serbia. (Mop)