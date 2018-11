Kosovo: rappresentante speciale Onu, sforzi a favore di pace e progresso necessitano di sostegno di tutte le comunità (2)

- Tuttavia, Tanin ha insistito sul fatto che i principi fondamentali del dialogo guidato dall'Ue, compresa l'istituzione dell'Associazione della comunità dei comuni a maggioranza serba, rimangono cruciali per il progresso sul terreno. Mentre la promessa di un'integrazione europea sempre maggiore è rimasta una forte motivazione per i leader per costruire un accordo, con importanti sviluppi come la raccomandazione della Commissione europea di luglio per consentire i viaggi europei esenti dal visto per i residenti del Kosovo. Tanin ha poi detto che le azioni contraddittorie hanno il potenziale di far deragliare progresso. "Sia che si tratti di questioni più grandi o più piccole, le azioni a senso unico hanno il potenziale costante di infiammare la situazione sul terreno". Riguardo all'approvazione delle leggi per rafforzare la forza della Forza di sicurezza del Kosovo da parte dell'Assemblea del Kosovo, Tanin ha sottolineato: "La questione deve essere gestita con la massima cura, per garantire che le misure adottate siano il risultato di una piena inclusività, di un processo politico pienamente rappresentativo nel rispetto dei quadri giuridici pertinenti". (segue) (Com)