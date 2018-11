Kosovo: rappresentante speciale Onu, sforzi a favore di pace e progresso necessitano di sostegno di tutte le comunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanin ha ribadito l'impegno dell'Unmik nel dare la priorità a una costante costruzione della fiducia nel paese, consigliando che il lavoro in corso della missione possa attuare le raccomandazioni chiave date dal fondamentale Forum sul rafforzamento del patrimonio del Kosovo delle Nazioni Unite, tenutosi a maggio. Il mantenimento di una pace duratura sarà raggiunto solo con il consenso di tutte le società e i rappresentanti, ha detto al Consiglio il rappresentante speciale. "Impegni di massimo livello che possono essere raggiunti tramite negoziati politici, a prescindere dalla forza del sostegno internazionale e regionale, difficilmente possono reggere se non sostenuti dalla piena comprensione e fiducia tra le comunità e gli individui in tutta la società”. (Com)