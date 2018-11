Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo a colloquio con segretario generale Onu, focus su attività Unmik (4)

- Il ministero degli Esteri kosovaro continua a sostenere che 116 paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, includendo così nell'elenco anche la Guinea Bissau e la Liberia, paesi che secondo Belgrado hanno revocato il riconoscimento. Tali affermazioni hanno incontrato i malumori della stessa opposizione interna, che ha chiesto una seduta straordinaria del parlamento per discutere il tema. Il capogruppo in parlamento della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha annunciato che il suo partito, insieme al movimento Vetevendosje, ha presentato una richiesta all'assemblea nazionale per tenere una seduta incentrata sul presunto venire meno del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di alcuni paesi. La riunione del parlamento kosovaro dovrebbe svolgersi il 16 novembre secondo quanto annunciato da Hoti, il quale ha criticato il ministro degli Esteri Pacolli per non essere stato trasparente nell'informazione e per non aver affrontato adeguatamente la campagna della diplomazia di Belgrado contro il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. (segue) (Res)