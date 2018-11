Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo a colloquio con segretario generale Onu, focus su attività Unmik (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 17 ottobre il ministro Dacic ha comunicato che Il Lesotho ha ritirato ogni precedente decisione "che poteva essere interpretata come un riconoscimento del Kosovo". La decisione è stata comunicata attraverso una nota del ministero degli Esteri del paese africano. Il capo della diplomazia di Belgrado ha precisato che le autorità del Lesotho ritengono che "la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo fatta nel febbraio del 2008 sia contraria al diritto internazionale". Il Lesotho, ha precisato un comunicato del ministero degli Esteri serbo, ritiene che l'unico contributo per una soluzione allo status del Kosovo sia il sostegno al dialogo Belgrado-Pristina, anziché la definizione di uno status prima che il dialogo sia concluso. Alla fine di settembre il ministro Dacic ha annunciato la possibilità che "altri Stati ritirino prossimamente il proprio riconoscimento" del Kosovo come stato indipendente. Dacic ha allora precisato che avrebbe avuto, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, una serie di incontri bilaterali sia con i rappresentanti di paesi che hanno riconosciuto il Kosovo che di quelli che non lo hanno fatto. Dacic, che si trovava a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea, ha inoltre dichiarato di avere avuto dei colloqui con gli omologhi dell'Oman e dell'Uganda. (segue) (Res)