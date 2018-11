Kosovo-Serbia: ambasciatore kosovaro negli Usa Citaku, missione Unmik ha esaurito ruolo di pacekeeping (2)

- Di diversi avviso il capo della diplomazia serba Ivica Dacic, il quale ieri ha rimarcato che lo status del Kosovo non è una "questione finita". "Molti credono che lo status del Kosovo sia una questione finita, ma molti altri credono che non lo sia", ha detto Dacic nel suo intervento aggiungendo che molti paesi stanno ripensando al riconoscimento dato all'indipendenza del Kosovo, mentre 10 Stati nel mondo hanno già ritirato il proprio riconoscimento. Il ministro ha poi osservato che "niente di positivo" è successo in Kosovo dalla precedente seduta sei mesi fa, criticando a questo proposito il Regno Unito per aver deciso di non tenere, nel corso della sua presidenza, la seduta regolare prevista ad agosto. Dacic si è infine espresso contro il tentativo di Pristina di fare il proprio ingresso nell'Interpol e in altre organizzazioni internazionali, osservando che "questo non aiuta il dialogo Belgrado-Pristina". ( (Kop)