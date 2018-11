Spagna-Kosovo: Madrid autorizza uso simboli nazionali di Pristina durante eventi sportivi

- La Spagna ha deciso di concedere agli atleti kosovari l'utilizzo dei propri simboli nazionali, compresi inno e bandiera, durante gli eventi sportivi internazionali che si svolgeranno nel paese. E' quanto riferisce oggi il portale d'informazione "Gazeta Express", che sottolinea come tale decisione di Madrid avvenga solo dopo molto tempo e dopo diversi casi in cui gli atleti del Kosovo avevano visto impedito l'uso dei propri simboli nazionali negli eventi sportivi in Spagna. "Il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico spagnolo desiderano esprimere pubblicamente la loro profonda soddisfazione per la decisione presa oggi dal governo spagnolo", si legge in una nota congiunta delle due organizzazioni. La Spagna è al momento uno dei cinque paesi dell'Unione europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo (insieme a Romania, Grecia, Cipro e Slovacchia).(Kop)