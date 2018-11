Serbia: ministro Esteri Dacic, a Consiglio sicurezza protesterò contro formazione Esercito del Kosovo (2)

- Nelle scorse settimane la stampa serba ha reso noto che il Consiglio di sicurezza ha deciso di rimettere in agenda a novembre, sotto la presidenza di turno cinese, il report regolare sull'attività della missione Unmik. Nella riunione di novembre, secondo quanto riportato dalla stampa di Belgrado, verranno esaminati due report trimestrali regolari, ovvero anche quello che non è stato esaminato ad agosto poiché non inserito in agenda dalla presidenza di turno britannica. La nuova seduta trimestrale sulla situazione in Kosovo si sarebbe dovuta tenere proprio ad agosto, dopo quella svolta il 14 maggio. Il primo agosto sono stati resi noti i temi all'ordine del giorno nel mese di presidenza del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza Onu. (segue) (Seb)