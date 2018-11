Serbia-Russia: presidente serbo Vucic, prossima visita Putin sarà la più fruttuosa per accordi sottoscritti (3)

- Il presidente Vucic ha detto di essere onorato dell'occasione avuta a Mosca di un colloquio con il presidente Putin. Il capo dello Stato serbo e l'ambasciatore Cepurin hanno esaminato a questo proposito i risultati della recente visita, osservando che è stata importante per l'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale complessiva. I due interlocutori hanno infine discusso della situazione regionale, auspicando che tutti gli attori nei Balcani occidentali restino impegnati per la pace e la stabilità. Il presidente Vucic ha a questo proposito osservato che la Serbia tenderà sempre ad avere dei buoni rapporti e a cooperare all'interno della regione, conclude la nota presidenziale. Lo scorso 2 ottobre Vucic si è recato in visita a Mosca dove ha incontrato l'omologo russo Vladimir Putin. Il presidente serbo ha detto alla stampa di Belgrado di avere trovato "comprensione ed una posizione sincera e improntata all'amicizia" riguardo alla questione del Kosovo nel colloquio con Putin. Vucic ha aggiunto di avere illustrato nei dettagli la situazione in Kosovo, cosa vogliono i grandi attori internazionali, quale è il ruolo della Russia e quale sostegno la Serbia si aspetta di ottenere. (segue) (Seb)