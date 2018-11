Serbia-Russia: presidente serbo Vucic, prossima visita Putin sarà la più fruttuosa per accordi sottoscritti (4)

- Il capo dello Stato serbo ha poi detto che nel colloquio sono anche stati discussi dei passi concreti di cui però "non può adesso parlare". Vucic ha infine ringraziato Putin per il sostegno che fornisce alla popolazione serba. La Serbia "è ancora lontana" da una soluzione per il problema del Kosovo, ha detto il presidente serbo nel corso del colloquio con Putin. Secondo quanto riferito dallo stesso Vucic ai giornalisti dopo l'incontro, il capo dello Stato serbo ha precisato che la Serbia è lontana da una soluzione nonostante gli sforzi impiegati per cercare un compromesso e sostenete la pace e la stabilità. Riguardo ai rapporti bilaterali fra Serbia e Russia, Vucic ha espresso soddisfazione per il livello raggiunto. "Sono molto soddisfatto dello sviluppo dei nostri rapporti e questo è il risultato dei nostri colloqui aperti, costruttivi e fecondi", ha detto Vucic nel corso della riunione con Putin. "I rapporti fra Russia e Serbia sono molto positivi sul piano internazionale e devo darvi un grande riconoscimento personale per la ferma posizione che assumete nella difesa del diritto internazionale e degli interessi nazionali che sono vitali per la Serbia", ha detto Vucic a Putin secondo quanto riportava allora la stampa serba. (segue) (Seb)