Kosovo: rappresentante speciale Onu, sforzi a favore di pace e progresso necessitano di sostegno di tutte le comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di assicurare che le persone in tutta la società del Kosovo siano pienamente impegnate nella costruzione di una pace duratura è stata sottolineata oggi dal capo della missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo. Secondo quanto riferito dalla missione dell'Onu in Kosovo (Unmik) con un comunicato, il rappresentante speciale del Segretario generale in Kosovo, Zahir Tanin, ha riflettuto sui recenti sviluppi politici, tra cui nuove opportunità di dibattito scaturite dall'esame di un nuovo quadro per lo scambio territoriale proposto da Belgrado e Pristina, durante il suo discorso trimestrale al Consiglio di sicurezza dell’Onu a New York. Parlando del quadro proposto che è stato annunciato al Forum europeo di Alpbach in Austria in agosto dopo precedenti negoziati, Tanin ha affermato che la nuova dimensione ha stimolato sia apprensione che nuovo slancio. "Indipendentemente dalle sfide e preoccupazioni che stanno alla base, la discussione ha aperto spazi di discussione e considerazione". (segue) (Com)