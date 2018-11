Serbia-Russia: presidente serbo Vucic, prossima visita Putin sarà la più fruttuosa per accordi sottoscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima visita in Serbia del presidente russo Vladimir Putin sarà "la più fruttuosa" in termini di accordi sottoscritti per la cooperazione fra i due paesi: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine di un incontro avuto oggi con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin. In una conferenza stampa congiunta con Cepurin, Vucic ha così commentatola visita di Putin prevista per gennaio a Belgrado. "Credo che la sua visita sarà quella finora più fruttuosa riguardo al numero di accordi e al loro contenuto, in diversi campi della vita sociale", ha detto Vucic precisando che per la Serbia sono di grande importanza i progetti congiunti già esistenti nei settori dell'energia e delle infrastrutture "e in tutti gli altri campi". Riguardo alla questione kosovara, Vucic ha ringraziato il presidente russo per il sostegno fornito alla Serbia "nella tutela della propria integrità territoriale" e nella ricerca di una soluzione di compromesso con Pristina. (segue) (Seb)