Pakistan: Tajani al "Corriere della Sera", stiamo lavorando per portare Asia Bini al sicuro (2)

- Il fondamentalismo continua a rappresentare una minaccia per i cristiani e l'Europa: "Non c'è dubbio. È bene ricordarlo nel giorno dell'anniversario della strage al Bataclan. Fondamentalismo e terrorismo sono legati a doppio filo. Il problema riguarda l'intero Medio Oriente e anche l'Africa subsahariana. Ma non risparmia neppure i Balcani, dove la situazione rischia di peggiorare. Ci sono tentativi ancora in corso di far prevalere un islam fondamentalista in Kosovo o in Bosnia Erzegovina". Occorre agire preventivamente - aggiunge il presidente - con la collaborazione delle intelligence, quella fra i nostri servizi e quella con gli Stati a prevalenza musulmana: "Occorre anche controllare meglio i flussi, disinnescare il processo degli arruolamenti lavorando sull'integrazione, controllando le moschee che non devono essere luoghi di predicazione dell'odio e devono essere autorizzate. Gli imam devono essere guide religiose, non agitatori, vanno formati in Europa". II caso Kashoggi conferma che uno dei Paesi più problematici è l'Arabia Saudita, verso cui però l'Occidente è piuttosto Indulgente. Il Parlamento Ue è stato duro nella sua risoluzione: "Siamo stati duri verso Riad come lo siamo verso tutti i Paesi che non rispettano i diritti umani. Anche gli Stati membri dovrebbero dire chiaramente ai sauditi che non ci sono solo gli affari", ha concluso Tajani. (Res)