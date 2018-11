I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: ministro Esteri Dacic, a Consiglio sicurezza protesterò contro formazione Esercito del Kosovo - Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, protesterà oggi in sede di Consiglio di sicurezza Onu contro la decisione di Pristina di formare un esercito regolare del Kosovo: lo ha annunciato lo stesso Dacic attraverso una dichiarazione resa all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Dirò in modo chiaro e argomentato alle potenze mondiali che una formazione del cosiddetto esercito del Kosovo, ovvero di una formazione paramilitare, va contro la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite", ha detto Dacic. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha nuovamente in agenda per la giornata odierna un dibattito sulla situazione in Kosovo, nonostante la richiesta di alcuni paesi di non affrontare tale questione ogni tre mesi. In particolare, dovrebbe essere oggetto di discussione la possibilità di una negoziato tra Pristina e Belgrado per arrivare ad un accordo su delle correzioni ai confini serbo-kosovari e sul ruolo della missione Unmik. Per la modifica o la fine del mandato della missione Onu in Kosovo è sempre necessaria l'approvazione di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza, a modificare quella numero 1244 del 1999 attualmente in vigore. (segue) (Res)