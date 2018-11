Russia-Kosovo: Cremlino, presidente Putin ha avuto breve conversazione con omologo Thaci a Parigi (3)

- Non è mancata la reazione da parte serba, secondo cui la Russia "non cambierà" la propria posizione sul Kosovo. Se ne è detto convinto ieri il presidente della Serbia, Aleksanda Vucic. Vucic ha così commentato le dichiarazioni del presidente kosovaro e le foto pubblicate dell'incontro avuto da quest'ultimo con l'omologo russo Putin a margine della cerimonia di Parigi per l'anniversario della fine della Prima guerra mondiale. "Thaci può rincorrere Putin quanto vuole, ma non otterrà niente su cui non sia d'accordo la Serbia", ha aggiunto Vucic osservando che "come la Russia ha i propri interessi", così li hanno gli Stati Uniti. "Il fatto che io mi veda con Trump non significa che gli Usa cambieranno la propria opinione sul Kosovo" ha concluso il presidente serbo. (segue) (Rum)