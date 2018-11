Russia-Kosovo: Cremlino, presidente Putin ha avuto breve conversazione con omologo Thaci a Parigi (4)

- Anche il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli ha commentato l'incontro tra Thaci e Putin definendolo "un evento positivo" e auspicando che il presidente "sia riuscito in qualche modo ad allentare la posizione russa contro il percorso del Kosovo verso l'adesione alle organizzazioni internazionali". Per il vicepremier di Pristina, Enver Hoxhaj, l'incontro è stato un segnale del "riconoscimento della realtà del Kosovo indipendente". "Non è stata la Serbia ma la Russia che ha bloccato la nostra adesione all'Onu", ha affermato il vicepremier kosovaro evidenziando l'importanza decisione del colloquio con Putin. Critici invece i commenti dei parlamentari dell'opposizione. (Rum)