Serbia-Germania: ambasciatore tedesco a Belgrado, Berlino resta contro modifiche confini con Kosovo (5)

- Vucic ha poi ribadito di essere sempre pronto a dei colloqui su tutte le possibili soluzioni di compromesso per presentare poi queste ultime alla popolazione, ma nel caso del Kosovo, ha osservato il presidente, una soluzione "non è in vista". "Credo che la mia idea per una soluzione di compromesso fosse molto migliore per il futuro della Serbia. Questo lo valuterete fra 15 o 20 anni", ha concluso il capo dello Stato. Vucic ha inoltre commentato l'esito del sondaggio dicendo di ritenere che un numero ancora maggiore di cittadini sia contro la correzione dei confini fra Kosovo e Serbia rispetto a quanto emerso. Vucic ha detto di osservare tal contrarietà anche all'interno della sua stessa forza politica, il Partito progressista serbo (Sns). "La maggior parte delle persone nel mio partito pensa che non dobbiamo metterci d'accordo, che arriverà il tempo, che dobbiamo aspettare qualcosa che verrà con l'aiuto di Dio. Non sappiamo cosa, ma qualcosa succederà", ha osservato Vucic aggiungendo che "se chiedete alle persone cosa succederà", queste vi diranno che le cose nel mondo stanno cambiando. (segue) (Seb)