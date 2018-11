Serbia-Germania: ambasciatore tedesco a Belgrado, Berlino resta contro modifiche confini con Kosovo (6)

- "Mi chiedo che cosa questi cambiamenti portino realmente di diverso sul campo. Dicono che i nostri russi e i nostri cinesi progrediscono, ma che cosa ha questo a che fare con Kacanik (comune del Kosovo), cosa faremo se attaccheranno la nostra popolazione nel nord del Kosovo? Devo chiamare 500 volte (il segretario generale della Nato) Jens Stoltenberg? Perché se entrassimo nel nord (del Kosovo), la Nato lo interpreterebbe come un attacco e avremmo uno scontro con l'Alleanza", ha detto ancora Vucic precisando di ritenere che il 75 per cento dei cittadini in Serbia sia contrario all'ipotesi di una correzione dei confini. (segue) (Seb)