Serbia-Russia: ambasciatore russo a Belgrado, Mosca pronta ad aiutare in risoluzione questione Kosovo

- La Russia è pronta a fornire il proprio aiuto per individuare una soluzione alla questione kosovara: lo ha detto oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin, al termine di un incontro con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. "Come ho detto al vostro presidente, da parte nostra esiste l'assoluta disponibilità alla cooperazione e all'aiuto nella risoluzione di una questione così importante", ha detto Cepurin in una conferenza stampa congiunta con Vucic. La Russia, ha detto ancora l'ambasciatore, ritiene che la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite sia il quadro giuridico che occorre rispettare nel processo di ricerca di un compromesso. Il problema principale, ha aggiunto, sta nel fatto che le trattative a Bruxelles durano già da sei anni, "e che mentre la Serbia ha adempiuto a tutto quanto concordato, non si può dire altrettanto dell'altra parte". A questo proposito Cepurin ha menzionato l'esempio della formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. (Seb)