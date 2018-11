Serbia: ministro Commercio su dazi Kosovo, con collega bosniaco chiederemo reazione a Commissione Ue (2)

- La settimana scorsa è stato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic a intervenire sulla questione, osservando che i dazi decisi da Pristina sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina sono una questione "per la comunità internazionale". "Non è più una questione per la Serbia ma per la comunità internazionale, se verranno rispettati i principi di cui parlano", ha detto il ministro all'emittente "Rts". Dacic ha infine replicato all'omologo kosovaro Behgjet Pacolli che aveva detto che la reazione di Pristina "è una misura proporzionale contro la campagna selvaggia della Serbia". Dacic si è domandato in proposito se le autorità di Pristina "pensino adesso che dopo tali misure la Serbia riconoscerà il Kosovo". L'Unione europea ha chiesto al governo del Kosovo di chiarire urgentemente la decisione di aumentare la tassazione sui prodotti importati dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina, come ha spiegato la portavoce della Commissione europea Maja Kocjancic parlando all'emittente "Ktv". (segue) (Seb)