Balcani: presidente Montenegro Djukanovic, progressi della regione vengono messi in forse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djukanovic ha inoltre dichiarato che "il progresso della regione balcanica è messo in forse da due circostanze: la prima riguarda l'interesse delle grandi potenze che si scontrano nei Balcani e questo non rappresenta una novità storica". La seconda circostanza "riguarda il fatto che ci trasciniamo tre problemi che ci avvelenano dagli anni Novanta: Skopje paralizzata dal 2008, il conflitto tra la Serbia e il Kosovo e il mancato funzionamento, dall'esito del tutto incerto, della Bosnia-Erzegovina". Il dialogo tra i presidenti della Serbia e del Kosovo "creano ulteriore nervosismo nella regione e l'instabilità è rafforzata dal recente gelo nei rapporti tra la Serbia e la Croazia". Questi sviluppi, a detta di Djukanovic, "avvantaggiano i sostenitori del progetto della Grande Serbia, tra cui ci sono coloro che sono tornati a mettere in dubbio l'indipendenza del Montenegro, sostenendo che la Serbia ha un diritto naturale ad amministrare il Montenegro". (segue) (Mop)