Serbia-Grecia: leader Nd Mitsotakis a presidente Vucic, sostegno a integrazione Ue di Belgrado (2)

- "La Grecia è stata un investitore pionieristico e importante in Serbia in un momento in cui altri paesi hanno esitato a investire: gli ultimi 10 anni sono stati difficili per la Grecia, ma credo che lasceremo la crisi alle spalle e se i greci si fideranno di Nd alle prossime elezioni generali, quindi l'economia potrà riprendersi e questo sarà molto importante per il rafforzamento delle nostre relazioni e delle opere infrastrutturali che collegheranno la Grecia con la Serbia e l'Europa", ha proseguito Mitsotakis che si è poi congratulato con Vucic per i suoi enormi sforzi nel riformare l'economia e i risultati della Serbia. "Le riforme economiche hanno avuto un impatto per la grande maggioranza dei cittadini: la riduzione della disoccupazione e del debito, l'aumento del reddito disponibile sono risultati significativi e sono la migliore prova che le politiche sostenute dal Partito popolare europeo sono le politiche giuste per il paese”, ha aggiunto. Infine il leader conservatore ha chiarito che la sua posizione sul Kosovo non cambierà. "Sosteniamo il dialogo tra Belgrado e Pristina, che dovrebbe essere portato avanti senza azioni unilaterali che elettrizzano il clima". Dopo l'incontro, Mitsotakis ha visitato le opere per migliorare il lungofiume di Belgrado e in seguito ha visitato il Castello di Nebojsa. (segue) (Gra)