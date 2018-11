Kosovo: premier Haradinaj, nuove elezioni non sono in programma

- Il passaggio della Lista serba all’opposizione non porterà alla caduta del governo kosovaro. Lo ha dichiarato il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj, in un’intervista all’emittente “Epoka”. Eventuali nuove elezioni, secondo il premier, non sono in programma. Il Kosovo è attualmente interessato a concludere il processo di adesione all’Interpol e quello per la liberalizzazione dei visti con l’Unione europea. Haradinaj ha poi rilevato come potrebbe aumentare la pressione sul Kosovo per accrescere le competenze dell’Associazione delle municipalità serbe, “uno strumento di pressione impiegato nei confronti delle autorità di Pristina”. (segue) (Kop)