Serbia-Francia: ambasciatore francese a Belgrado invia scuse per distribuzione posti a cerimonia Parigi

- L'ambasciatore francese a Belgrado, Frederic Mondoloni, ha inviato le scuse al presidente serbo Aleksandar Vucic per l'assegnazione dei posti per le autorità in occasione delle celebrazioni di ieri a Parigi per il centenario dalla conclusione della Prima guerra mondiale. Mondoloni, in un intervento per l'emittente "Prva", ha detto di non sapere esattamente cosa è successo a Parigi perché si trovava ieri a Belgrado per la cerimonia al Cimitero militare francese. "Con la Serbia siamo molto vicini. La Serbia ha perso nella Prima guerra mondiale quasi un terzo degli abitanti, il 62 per cento della popolazione maschile e la Francia questo non lo dimentica" ha detto l'ambasciatore. La distribuzione dei posti, secondo quanto sottolineato dai media serbi, alla cerimonia di Parigi ha visto fra le altre cose il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in seconda fila immediatamente dietro il presidente russo Vladimir Putin. (Seb)