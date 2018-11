Serbia: presidente Vucic, Mosca non cambia posizione su Kosovo (3)

- Il presidente Thaci è poi tornato a commentare l'incontro di Parigi con Putin, evidenziando in un'intervista al quotidiano "Klan Kosova" che la posizione della Russia è fondamentale nella prospettiva di un accordo tra Kosovo e Serbia: il sostegno di Mosca è necessario per evitare un suo veto al Consiglio di sicurezza Onu. Thaci ha parlato di un incontro "durato diversi minuti" con l'omologo russo Putin e di uno sforzo "enorme" per la diplomazia di Pristina. "Putin ha sottolineato che (un accordo tra Pristina e Belgrado) è una questione molto delicata ma è stato anche molto chiaro sul fatto che la Russia sosterrebbe la possibilità che un accordo tra Kosovo e Serbia venga raggiunto", ha affermato Thaci. Secondo il presidente kosovaro, le tradizionali relazioni privilegiate esistenti tra Russia e Serbia non dovrebbero essere un ostacolo affinché il Kosovo abbia "rapporti normali" con Mosca. "Non siamo sati né amici né nemici, e possiamo avere rapporti normali con la Russia come tutti i paesi dell'Ue", ha concluso. (segue) (Seb)