Kosovo: Vetevendosje non interessato a sostegno Lista serba per sfiduciare il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imposizione da parte del Kosovo di dazi del 10 per cento sulle importazioni di beni dalla Serbia è l’ultima di una serie di azioni che stanno restringendo ulteriormente gli spazi di dialogo tra Pristina e Belgrado. Tale mossa è stata giustificata come una contromisura all’offensiva diplomatica di Belgrado, che starebbe minando la sovranità kosovara cercando di far scendere da quota 116 il numero di paesi che riconoscono la dichiarazione di indipendenza proclamata dal Kosovo nel 2008. La Serbia considera invece tale misura un “ricatto” e anche l’Unione europea non ha accettato di buon grado l’annuncio del governo kosovaro, tanto più considerando che è applicato anche ai prodotti della Bosnia Erzegovina, in quanto contrario ad uno degli obiettivi fondamentali del processo di integrazione europea: ovvero la creazione di un’area di libero scambio nei Balcani occidentali. (segue) (Kop)