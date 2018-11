Kosovo: premier Haradinaj, falso che voglio dispiegare forze armate nel nord (2)

- "La Serbia è contraria ad una trasformazione delle sicurezza di sicurezza kosovare in un esercito regolare", ha rimarcato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic intervenendo alla sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado. Una tale operazione, ha detto Dacic, andrebbe a violare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e minaccerebbe la stabilità regionale. "Evidentemente Pristina non rinuncia a ciò, a prescindere dal fatto che non lo definisca formalmente così. Una volta ancora compiono una mossa unilaterale che rappresenta un potenziale di instabilità", ha detto il ministro, aggiungendo che per la Serbia è un'importante garanzia il fatto che le forze kosovare non possono entrare nel nord del Kosovo senza l'accordo del comandante di Kfor. (segue) (Kop)