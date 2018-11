Kosovo: premier Haradinaj su minacce abbandono coalizione Lista serba, “tasse possono aumentare”

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ritiene che l'affermazione della Lista serba di voler lasciare la coalizione di governo dopo l'imposta del dieci per cento sul prezzo delle merci in arrivo dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina, è un'espressione della “loro volontà”. "Per quanto riguarda la Lista serba, è un'espressione della loro libera volontà politica. L'agenda del Kosovo continua. È stato detto sulla tassa (...) ma la tassa può persino aumentare, diventare più alta ", ha detto Haradinaj. Il premier kosovaro ha aggiunto inoltre che il processo di liberalizzazione dei visti per il Kosovo non è stato annullato, tuttavia ci sono difficoltà a diventare parte dell'agenda europea. (segue) (Kop)