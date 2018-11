Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Belgrado dietro idea dello "scambio di territori"

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic sta cercando di attirare i politici a Pristina per valutare la concessione alla Serbia della parte nord del Kosovo. Questa la tesi del primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Secondo Haradinaj, la cessione alla Serbia della parte nord del Kosovo sarebbe richiesta in cambio del riconoscimento della statualità del Kosovo e della possibilità di adesione alle organizzazioni internazionali. A modo di vedere di Haradinaj, Belgrado considera prioritaria la tutela dei cittadini di etnia serba che vivono nel nord del Kosovo e lo sfruttamento delle risorse minerarie dell'area. Il primo ministro kosovaro ha ribadito quindi la sua tesi secondo cui il presidente Vucic sarebbe l'ideatore originario della proposta per uno "scambio di territori" tra Kosovo e Serbia rilanciata dal capo dello Stato kosovaro Hashim Thaci. "Loro vogliono una parte del Kosovo settentrionale", ha chiarito Haradinaj. Secondo il premier, Thaci dovrebbe abbandonare definitivamente la sua linea in favore della correzione dei confini serbo-kosovari, anche a costo di rinunciare momentaneamente all'unificazione al territorio di Pristina della Valle di Presevo, l'area della Serbia meridionale abitata da una maggioranza di etnia albanese. (segue) (Kop)