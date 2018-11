Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Belgrado dietro idea dello "scambio di territori" (4)

- Il presidente del parlamento del Kosovo Kadri Veseli ha rinnovato in precedenza il suo appello ai partiti politici. Scrivendo tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, Veseli ha invitato le forze politiche del paese "all'unità" nel dialogo con la Serbia. Secondo il presidente del parlamento kosovaro, l'attuale assenza di una posizione comune tra maggioranza e opposizione sta danneggiando Pristina nel dialogo con Belgrado e "questo status quo non è accettabile per gli Stati Uniti e l'Unione europea". "Non possiamo permetterci di perdere i nostri partner internazionali con i quali siamo arrivati fino a questo punto", ha dichiarato Veseli ribadendo che il dialogo richiede "unità, maturità e responsabilità". "Andiamo al dialogo con la Serbia come un paese indipendente e sovrano, con una sovranità territoriale inviolabile", ha spiegato Veseli secondo cui l'obiettivo finale del dialogo è il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte di Belgrado e l'adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali. (Kop)