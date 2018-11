Speciale difesa: Germania, segretario generale Cdu afferma sostegno a Ue e multilateralismo

- Germania e Unione europea “non devono ritrarsi in se stesse da oggi al 2030, lasciando il mondo ad altri che difendano il multilateralismo, anche dagli Stati Uniti”. È quanto dichiarato in un'intervista al sito informativo tedesco “t-online.de” dal segretario generale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, candidata alla presidenza del partito al congresso che la formazione conservatrice terrà il 7 e 8 dicembre ad Amburgo. Per Kramp-Karrenbauer, “non esportiamo soltanto beni e servizi, ma anche diritti umani ed emancipazione femminile”. Per continuare a farlo, ha evidenziato la segretario generale della Cdu, “abbiamo bisogno di guidare l'Europa verso una nuova forza”. Tale obiettivo comprende “il completamento dell'area di Schengen e dell'Eurozona”, oltre a “una politica estera e di difesa comune” per l'Ue. “Credo che un'esercito europeo abbia senso”, ha affermato Kramp-Karrenbauer, per poi aggiungerere che in Germania “si devono ridurre un poco le riserve del parlamento federale sulle misioni all'estero delle Forze armate tedesche”. Inoltre, secondo il segretario generale della Cdu, “dobbiamo trovare un modo per commerciare con l'Africa in modo da non danneggiare il continente”. In Europa, invece, “dipende tutto dalla coesione interna, culturale: i giovani tedeschi e polacchi, per esempio, devono sentirsi europei, devono imparare le lingue per capirsi”. A ribadire il proprio sostegno all'integrazione europea, Kramp-Karrenbauer ha affermato che “non possiamo separare gli interessi nazionali dall'Europa e dalle questioni internazionali, non possono andare divisi”. L'interesse nazionale “si attua nel mondo”, ha proseguito Kramp-Karrenbauer, secondo cui “se la globalizzazione smarrisce le sue regole”, la Germania come “nazione esportatrice ne verrà svantaggiata”. Un esito simile si avrà se il paese “non tiene il passo con la digitalizzazione”. Inoltre, per il segretario generale della Cdu, “se Schengen non verrà completato, se la discussione sull'immigrazione continuerà a paralizzarci e dividerci, saremo incapaci di agire e non potremo risolvere alcuna questione sociale”. (Geb)