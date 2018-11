Italia-Corea del Sud: a Torino seconda e ultima giornata del forum su scienza e tecnologia

- Si conclude oggi a Torino la sesta edizione del Forum Italy-Korea S&T, organizzato dal Politecnico di Torino e dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). Il forum, che si tiene con cadenza triennale, è finalizzato all'approfondimento delle relazioni bilaterali nei settori della scienza e della tecnologia e alla riflessione sulle comuni sfide globali. "È la prima volta che il mondo produttivo partecipa a questo evento. Questo è molto positivo", ha sottolineato Jong-hyun Choi, ambasciatore della Corea del Sud in Italia. Tra i partecipanti sono compresi Guido Saracco, rettore del Politecnico; Vincenzo De Luca, direttore generale per la Promozione del Sistema paese (Maeci); Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino, e Giuseppe Valditara, capo dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca (Miur). Per la Corea del Sud, oltre all'ambasciatore Jong-hyun Choi, il direttore generale per la cooperazione internazionale (Msit) Song Kyung Hee. Presenti anche Emilio Campana (Cnr), Jong-Deok Kim (Nrf), Alberto Barberis (Unione industriale di Torino) e Paola Pisano (assessore all'innovazione della Città di Torino). Tra le aziende rappresentate, Reply, STMicroelectronics, GM, Avio Aero, Prima Industrie S.p.A.. (segue) (Ret)