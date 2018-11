Kosovo-Serbia: presidente Thachi su incontro con Putin, la Russia sostiene un eventuale accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato a Parigi il capo dello Stato russo Vladimir Putin. Ad annunciarlo pubblicando una foto dell'incontro è stato oggi lo stesso presidente kosovaro tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Secondo quanto spiegato da Thaci, il breve colloquio di ieri a Parigi è stato incentrato sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia per arrivare ad un accordo vincolante. "Su questo argomento, il presidente Putin è stato chiaro: se voi (Kosovo e Serbia) raggiungerete un accordo di pace, la Russia lo sosterrà", ha spiegato il presidente kosovaro. Thaci ha incontrato a Parigi, a margine degli eventi per il centenario dell'armistizio della prima guerra mondiale, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo Thaci, Trump condivide l'esigenza di espandere la pace e la riconciliazione nei Balcani occidentali e per questo sostiene fortemente la prospettiva di un accordo tra Pristina e Belgrado.(Kop)