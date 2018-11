Kosovo: premier Haradinaj, falso che voglio dispiegare forze armate nel nord (7)

- Haradinaj ha assicurato che il pacchetto di leggi sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in esercito sarà approvato dal parlamento anche in seconda lettura. Su questo punto non sembrano esserci molti dubbi visto che due delle tre bozze di legge sono state approvate con 101 voti favorevoli (sui 120 seggi del monocamerale di Pristina), ovvero tutti i deputati esclusi quelli delle minoranze etniche, e l’altra con 96. Ma le problematiche potrebbero sorgere per la decisione dell’esecutivo di evitare, proprio tramite l’adozione del provvedimento in seconda lettura, i passaggi legislativi previsti per gli emendamenti costituzionali. (segue) (Kop)